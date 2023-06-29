Дэрила Диксона показали в пустой Франции в новых видео

Телеканал AMC опубликовал два ролика одного из предстоящих спин-оффов «Ходячих мертвецов», посвященного приключениям Дэрила Диксона во Франции.

В прошлом коротком тизере Дэрила показали посреди океана, привязанного к перевернутой лодке. Видимо, таким образом он попадет во Франции, известно, что в Европе он оказался не по своей воле.

В одном из новых роликов герой Нормана Ридуса записывает рассказ о себе на диктофон.

«Меня зовут Дэрил Диксон. Я из места под названием Содружество в Америке. Я коечто ищу, но нахожу только неприятности. Если я не вернусь, я хочу, чтобы они знали — я пытался. Черт возьми, я по-прежнему пытаюсь».

Во втором видео герой идет по разрушенному пустому городу, по каким-то холмам, по улицам. Вокруг нет других людей – ни живых, ни мертвых. Он видит надписи на французском на стенах, а затем заходит в заброшенный ангар.

Детали сюжета не раскрываются. Премьера спин-оффа запланирована на осень. Это будет уж второе шоу, которое выйдет в эфир после завершение основного сериала. Сейчас в эфир выходит «Мертвый город», показывающий Мэгги и Нигана на Манхэттене.

Флагманское шоу закончилось в прошлом году, в финале Дэрил отправился в путешествие, чтобы найти пропавшего много лет назад друга – Рика и его жену, отправившуюся через некоторое время на поиски мужа. Он винит себя в том, что случилось с тем когда-то, а потому считает обязанным отыскать и спасти.