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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные СМИ сообщили о задержании генерала Суровикина

Источник:
Sibnet.ru
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Генерал армии Сергей Суровикин
Фото: Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции генерал армии Сергей Суровикин задержан, сообщила газета Financial Times (FT). Дочь Суровикина подобную информацию опровергла.

Издание ссылается на три осведомленных источника. Вероятно, задержание связано с мятежом ЧВК «Вагнер». FT отмечает, что пока неясно, выдвинуты ли против генерала какие-либо обвинения или он «просто задержан для допроса».

О том, что военная прокуратура допрашивала Суровикина связях с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Дочь генерала Вероника Суровикина информацию FT опровергла. Она прокомментировала телеграм-каналу Baza, что отца никто не арестовывал, а сейчас «все на своих рабочих местах». Она также напомнила, что генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал».

Слухи о задержании Суровикина появились в среду, 28 июня. Первым на исчезновение генерала «с радаров» обратил внимание телеграм-канал «Рыбарь». Военкор Владимир Романов сообщил, что Суровикина «забрали» в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Суровикин первым из военачальников обратился к Пригожину и ЧВК «Вагнер», начавшим «марш справедливости». «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться», — говорил генерал на распространенной видеозаписи.

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Оборона #Военная политика #Россия
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