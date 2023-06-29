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Женщину в Кузбассе заподозрили в массовом убийстве собутыльников

Источник:
Sibnet.ru
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Подозреваемая в убийстве четырех человек в Березовском Кемеровской области
Фото: © СК РФ

Жительницу Березовского Кемеровской области задержали по подозрению в убийстве четырех человек, сообщило СУ СК РФ по региону. Женщина еще и заставила присутствовавших в доме подростков замывать кровь.

По версии следствия, вечером в среду компания друзей отдыхала со спиртным. По неизвестной причине 52-летняя женщина зарезала ножом 34- и 40-летних женщин, 40- и 46-летних мужчин.

После убийства женщина, угрожая ножом, заставила присутствующих в доме подростков замыть следы крови и вынести из жилища мобильные телефоны убитых и телевизор.

По дороге к дому подозреваемой подростки смогли сбежать. Они рассказали о случившемся учителям, которые обратились в правоохранительные органы. Кем дети приходились убитым, не сообщается.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, но к женщинам его обычно не применяют.

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ЧП #Криминал #Кузбасс
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