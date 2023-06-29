Нетаньяху объяснил отказ Израиля передать системы ПВО Украине

Израиль не может позволить США передать Киеву систему ПВО «Железный купол», поскольку опасается, что она попадет в руки Ирана, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Премьер Израиля накануне отверг призывы некоторых американских политиков и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины.

«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Нетаньяху отметил, что ему необходимо обеспечить Израилю «свободу действий» в Сирии, поэтому нельзя вступать в прямой конфликт с Россией, которая боевая авиация которой контролирует сирийское небо.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал политику правительства Нетаньяху «аморальной», а его аргументы «выдуманными».