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Нетаньяху объяснил отказ Израиля передать системы ПВО Украине

Источник:
РИА Новости
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: © кадр из видео

Израиль не может позволить США передать Киеву систему ПВО «Железный купол», поскольку опасается, что она попадет в руки Ирана, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Премьер Израиля накануне отверг призывы некоторых американских политиков и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины.

«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Нетаньяху отметил, что ему необходимо обеспечить Израилю «свободу действий» в Сирии, поэтому нельзя вступать в прямой конфликт с Россией, которая боевая авиация которой контролирует сирийское небо.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал политику правительства Нетаньяху «аморальной», а его аргументы «выдуманными».

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Оборона #Оружие
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