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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Forbes узнал о катастрофических потерях украинской армии

Источник:
Forbes
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Украинская армия понесла катастрофические потери при наступлении 8 июня на Запорожском направлении, к такому выводу пришли аналитики Forbes.

В тот день под Малой Токмачкой 47-я десантно-штурмовая бригада и 33-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорывались через российские минные поля к селу Работино. Разминировать колонные пути им не удалось, пишет издание.

В результате было потеряно не менее 25 единиц западной бронетехники. Среди них: 17 БМП М2A2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три машины разминирования Leopard 2R и одна универсальная инженерная машина Wisent. Это почти целый батальон.

За пару часов боевая группа ВСУ потеряла почти пятую часть от поставленных Западом Bradley и Leopard 2А6, а также половину танков Leopard 2R, подводит итоге боя Forbes.

И это только один бой. С того времени ВСУ потеряли множество другой западной техники.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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