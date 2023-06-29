Пригожин исчез из поля зрения Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Я не располагаю такой информацией», — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Пригожин после объявления, что прекращает «марш справедливости» на Москву, уехал из штаба Южного военного округа в Ростове 24 июня. Пресс-секретарь президента тогда комментировал, что он «уйдет в Белоруссию».

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером RA-02795, который связывают с Пригожиным, приземлился под Минском во вторник, 27 июня, утром. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что лидер «Вагнера» находится в стране.

«Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев ) счет», — заявил глава Белоруссии.