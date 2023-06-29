Госдума одобрила конфискацию у бизнеса 300 млрд рублей

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у 2,5 тысяч крупнейших российских компаний 300 миллиардов рублей в виде налога на полученную ими сверхприбыль.

Выплатят эти деньги компании, у которых средняя прибыль за 2021 и 2022 годы составила более 1 миллиарда рублей, приводит содержание закона «Коммерсантъ».

Платеж не затронет малый и средний бизнес, плательщиков единого сельхозналога, компании угольного и нефтегазового сектора. Для них уже предусмотрены дополнительные налоговые конфискации.

Минфин рассчитывает собрать таким образом в бюджет по меньшей мере 300 миллиардов рублей. Налог коснется 2,5 тысяч компаний — 3% налогоплательщиков.