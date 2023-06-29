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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Немец возглавил производство «Москвичей»

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкий топ-менеджер Ханс-Петер Мозер возглавит российский автомобильный завод «Москвич», сообщила пресс-служба предприятия.

Мозеру 69 лет, у него есть многолетний опыт работы «на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где он проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов». Однако конкретных деталей об успехах топ-менеджера компания не раскрыла.

До сентября прошлого года Мозер руководил проектом «Реинжиниринг» в КамАЗе. Ранее он числился сотрудником немецкой компании «Кнорр-Бремзе», которая специализируется на производстве тормозных систем для рельсового и коммерческого транспорта.

Действующий глава завода Дмитрий Пронин, занимавший должность мая 2022 года, станет председателем совета директоров «Москвича». До этого он работал заместителем руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Тема: Русские машины
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