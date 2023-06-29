Предмет о защите Родины появится в российских школах

Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах с 1 сентября 2024 года, сообщила замдиректора департамента государственной политики Минпросвещения России Анна Тимофеева.

Речь идет о дополнении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) разделами о защите страны, включая начальную военную подготовку. И сама дисциплина получит новое название.

Сейчас создается рабочая группа по формированию новой учебной программы, в которую войдут представители Минобороны и МЧС, цитирует ТАСС Тимофееву.

Параллельно будет вестись работа над новым учебником для основной и средней школы. «Для того чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», — отметила Тимофеева.





решение о дополнении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку, примут к сентябрю 2023 года.