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Россияне рассказали о своем самом большем страхе

Источник:
RT
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Паническая атака
Фото: © Sibnet.ru

Фобии высоты, глубины, змей и стоматологов оказались в числе самых больших страхов россиян, выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

Самая большая фобия — высота. Ее испытывают 30% россиян: 34% женщин и 25% мужчин. На втором месте змеи. Их боятся 28% опрошенных: 35% женщин и 19% мужчин. Воды страшатся 24% респондентов: 32% женщин и 15% мужчин, приводит RT результаты опроса.

Среди популярных фобий — стоматологи (18%), пауки и насекомые (18%), замкнутые пространства (12%), бактерии и вирусы (12%), публичные выступления (11%), перелеты на самолете (10%).

Грома и молнии боятся всего 9% россиян, столько же (95) боятся толпы, вида крови боятся 8%. Еще менее популярными фобиями оказались темнота (5%), клоуны (3%), смерть (2%), а также страх за семью, детей, внуков (2%).

Ничего не боятся 21% россиян: 27% мужчин и 16% женщин.

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