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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский Т‑80БВМ подбил украинскую БМП с 9,5 км

Источник:
Sibnet.ru
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Экипаж российского танка Т-80БВМ подбил украинскую боевую машину пехоты (БМП) с расстояния в 9,5 километра, говорится в сообщении Минобороны России.

«Основной моей боевой задачей является работа с закрытых огневых позиций. <…> Дальность по той цели была порядка 9,5 км. Я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена», — рассказал наводчик-оператор танка Т-80БВМ с позывным Маэстро.

В Минобороны уточнили, что на купянском направлении российские Т-80БВМ выдвинулись на передний край и нанесли мощный огневой удар по противнику. Так танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.

Один из танков получил задачу уничтожить БМП и пехоту противника, обнаруженные беспилотником. Корректировало огонь разведывательное подразделение. В результате БМП была уничтожена, пехота противника отошла.

«Выкатившись, боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику огненную карусель», — отметили в военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
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