Российским режиссерам предложили членство в Американской киноакадемии

Российские режиссеры Максим Арбугаев и Евгения Абругаева получили от Американской киноакадемии приглашение стать членами организации, сообщается на сайте академии.

«Академия рада приветствовать этих профессионалов. Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и оказали жизненно необходимое влияние на искусство и любителей кино по всему миру», — цитирует Variety гендиректора киноакадемии Билла Крамера.

Максим и Евгения Абругаевы — брат и сестра из Якутии. Они сняли документальный фильм «Выход» о российском ученом Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море. Картину удостоили ряда наград и номинировали в 2023 году на «Оскар».

Американская академия кинематографических искусств и наук занимается продвижением кинематографа, объединяя более 8 тысяч профессионалов киноиндустрии. А также организовывает премию «Оскар».