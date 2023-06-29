Госдума задумалась об изъятии животных за жестокое обращение

Госдума рассмотрит законопроект об изъятии животных у владельцев за жестокое обращение, сообщил депутат Владимир Бурматов.

«Нужно ввести конфискацию диких зверей. Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации», — рассказал Бурматов «Известиям».

По его словам, «содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях». Необходимо изымать и домашних животных у владельцев, которые издеваются над ними, отметил депутат.

Сейчас при плохом обращении с животным человеку может быть назначен штраф до 80 тысяч рублей или его могут лишить свободы на срок до трех лет. Но нет гарантий, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится.

По действующему законодательству забрать животное у человека нельзя, так как оно считается его собственностью.