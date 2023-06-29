Медведь бегал по центру Томска

Медведь ночью бегал по центру Томска, он мог попасть туда, переплыв реку, сообщил начальник облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин.

В ночь на четверг, 29 июня, томичи увидели в центре города дикого медведя. В соцсетях появились видео, на которых зверь бегает по тротуарам улицы Усова и купается в луже.

Полицейским пришлось отстрелять медведя, так как специалисты не нашли другого выхода.

«Мы предполагаем, что его кто-то потревожил в лесу на левом берегу Томи. И он вплавь пересек речку. Оказался в районе Лагерного сада и активное движение машин, их звуки и фары его напугали. В стрессе животное пересекло улицу Нахимова, оказалось в студенческом районе, где даже ночью гуляют люди, поэтому была серьезная угроза для томичей» – рассказал РИА ТомскСиротин.