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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия ракетой уничтожила американских наемников в Краматорске

Источник:
ТАСС
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Ракетный комплекс «Искандер»
Фото: Константин Алыш (Konstantin Alysh). / CC BY 4.0

Россия ракетным ударом ликвидировала группу американских наемников в Краматорске, сообщил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Там было полно американского военного персонала, который прилетел из Румынии на двух вертолетах Blackhawk, они отключили транспондеры после пересечения границы», — цитирует ТАСС Риттера.

По его словам, среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий. На опубликованных видео у людей с места события были замечены татуировки с символикой элитных частей американской армии.

Ранее Миобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.

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Оборона #Армия
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