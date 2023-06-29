Россия ракетой уничтожила американских наемников в Краматорске

Россия ракетным ударом ликвидировала группу американских наемников в Краматорске, сообщил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Там было полно американского военного персонала, который прилетел из Румынии на двух вертолетах Blackhawk, они отключили транспондеры после пересечения границы», — цитирует ТАСС Риттера.

По его словам, среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий. На опубликованных видео у людей с места события были замечены татуировки с символикой элитных частей американской армии.

Ранее Миобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.