Российский кинопрокат достиг дна

Уикенд с 22 по 25 июня стал самым провальным по кассовым сборам за 2023 год, но новинки 29 июня тоже не обещают огромных сборов.

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 225 миллионов рублей, а с учетом стран СНГ – 299 миллионов. Это на 5,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Прошедшие выходные показали самые низкие сборы за весь текущий год, но ситуация может усугубиться — среди новинок 29 июня нет ничего, что могло бы массово заманить зрителей в кинотеатрах.

Среди премьер — фантастический экшн-триллер «Больше, чем люди», анимация «Турбозавры: Привет, Сирена», комедия «(Не)идеальные роботы», семейная фантастика «Назад к динозаврам», приключенческий фильм «Круиз по Джунглям: Тайна Вальверде».