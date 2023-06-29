Зеленский выступил за легализацию каннабиса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса (марихуаны), которые, по его мнению, помогут украинцам, страдающим от боевых действий.

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, «Украина должна наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса»

Вопрос о легализации каннабиса на Украине обсуждается с 2014 года. И с каждым годом эта идея, продвигаемая западными активистами, находит в стране все больше сторонников. Зеленский, будучи кандидатом в президенты, выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях.

Россия выступает против легализации легких наркотиков. «Мы, безусловно, выступаем против таких подходов, и эту точку зрения необходимо активнее продвигать на всех международных площадках», — заявил президент России Владимир Путин.