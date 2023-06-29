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Мадонна серьезно заболела и попала в реанимацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: chrisweger / CC BY-SA 2.0

Певица Мадонна попала в больницу, у нее диагностировали бактериальную инфекцию, сообщил ее менеджер Гай Озри в соцсетях.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к пребыванию в течение нескольких дней в отделении интенсивной терапии», — написал он.

По информации телеграм-каналов, Мадонну нашли дома без сознания. Также сообщалось, что певица не впервые за последнее время теряет сознание. Ранее ее уже спасали от сепсиса.

Из-за болезни 64-летней Мадонны все мероприятия, включая юбилейное турне, отменили.

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