Мадонна серьезно заболела и попала в реанимацию

Певица Мадонна попала в больницу, у нее диагностировали бактериальную инфекцию, сообщил ее менеджер Гай Озри в соцсетях.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к пребыванию в течение нескольких дней в отделении интенсивной терапии», — написал он.

По информации телеграм-каналов, Мадонну нашли дома без сознания. Также сообщалось, что певица не впервые за последнее время теряет сознание. Ранее ее уже спасали от сепсиса.

Из-за болезни 64-летней Мадонны все мероприятия, включая юбилейное турне, отменили.