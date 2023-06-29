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Белый дом объяснил следы на лице Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Следы на лице президента США Джо Байдена появились из-за использования аппарата для лечения ночного апноэ (нарушение дыхания во сне), сообщил Белый дом.

«Прошлой ночью он (Байден) использовал аппарат СИПАП, что является типичным для людей с такой ситуацией», — цитирует агентство Reuters представителя Белого дома.

Следы от аппарата СИПАП были видны на лице 80-летнего главы государства в понедельник и в среду.

«Использование аппарата не связано с новым заболеванием или условиями окружающей среды», — приводит Bloomberg слова представителя администрации США высокого ранга.

Байден ранее перенес несколько операций на носовых проходах и пазухах и большую часть своей жизни имел дело с заложенностью дыхательных путей, сообщалось в опубликованном Белым домом в феврале медицинском отчете.

Ночное апноэ — это нарушение дыхания, при котором человек во время сна перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Аппарат СИПАП подает в дыхательные пути воздух с постоянным давлением с целью улучшения их проходимости.

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