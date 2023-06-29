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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Российские власти намерены полностью контролировать «глобальную империю», созданную предпринимателем Евгением Пригожиным после событий 24 июня с участием частной военной компании «Вагнер».

После событий на юге России наблюдается значительное увеличение дипломатической активности со стороны Москвы, направленной на заверение партнеров в Африке и на Ближнем Востоке в том, что операции ЧВК «Вагнер» продолжаться без перерыва, под новым руководством, сообщили неназванные дипломаты, офицеры разведки, источники, знакомые с обсуждением этого вопроса газете The Wall Street Journal.

По информации издания, заместитель главы МИД России отправился в Дамаск с посланием президенту Сирии Башару Асаду о том, что «группы ЧВК "Вагнер" больше не будут действовать самостоятельно».

Согласно газете, высокопоставленные чиновники МИД связались с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканже Туадере (среди его телохранителей есть бойцы ЧВК «Вагнер») и заверили его, что последние события в России не повлияют на экспансию России в Африке.

По данным The Wall Street Journal, за пределами России около 6 тысяч членов «Вагнера» заняты различными задачами: охраной шахт и политиков в ЦАР, защитой нефтяных скважин и контролируемых правительством территорий в Сирии. 

Как рассказали два информированных человека изданию, 27 июня бойцам ЧВК, преимущественно действовавшим в Сирии, приказали прибыть на российскую военную авиабазу в Латакии, и они следовали этому приказу.

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