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Xiaomi представила новый доступный смартфон Redmi Note 12R

Источник:
Sibnet.ru
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доступный смартфон Redmi Note 12R
Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила обновленный доступный смартфон Redmi Note 12R. Он получился более мощным, чем выпущенный ранее Redmi Note 12R Pro, но лишен AMOLED-экрана.

Основной фокус в базовой версии устройства сделан на использование новейшей однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, разработанной специально для бюджетных устройств.

Технические характеристики смартфона включают 6,79-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ (10802460 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 4 Gen 2 с восемью ядрами, тактовой частотой 2,2 ГГц и 4-нанометровым техпроцессом.

Камерная система включает две тыльные камеры — 50 Мп + 2 Мп, однако информации о фронтальной камере пока нет. Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Новинка работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Продажи стартовали только одной версии с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, планируются версии на 6 и 8 Гб ОЗУ и 256 Гб флеш памяти. Цена Redmi Note 12R около 152 долларов (13 тысяч рублей).

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