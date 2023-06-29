Где взять кредит под залог автомобиля

Автомобиль — не только средство передвижения. Благодаря предложению банка Тинькофф, он может выступать в качестве залога при оформлении кредита.

Для заемщика машина — дополнительное преимущество, так как в глазах банка он надежный клиент, если оформляет под залог личное транспортное средство. Для таких клиентов действуют более лояльные процентные ставки, и сумма договора может достигать 7 миллионов рублей.

Чтобы оформить кредит под залог автомобиля, не потребуется посещать отделение банка, так как заявку можно подать онлайн. Сумма кредита будет перечислена на дебетовую карту, которую вместе со всеми необходимыми документами доставит курьер.

Условия кредита

Чтобы заключить договор, нужны паспорт гражданина РФ или регистрация на территории России. Заемщику должно быть от 18 до 70 лет. Это значит, что оформить кредит под залог своего автомобиля может даже пенсионер, но с условием, что он погасит задолженность до того, как ему исполнится 70 лет.

Также потребуется СТС на автомобиль. Само транспортное средство должно быть в исправном техническом состоянии. Оформить кредит можно только в том случае, если машине не более 15 лет.

Согласно условиям банка, автомобиль остается у владельца на период погашения задолженности. Им можно пользоваться, но если задолженность по кредиту не будет погашена, право собственности на транспортное средство переходит к банку.

Вероятность возникновения такой ситуации очень низкая, так как условия кредитования настолько лояльны, что каждому клиенту под силу в срок погасить задолженность.

Как оформить кредит

Онлайн-заявку на оформление кредита можно подать на сайте банка Тинькофф. За четыре шага будет сделан расчет кредита, чтобы клиент знал, какими будут процент по договору и ежемесячный платеж.

В среднем процентная ставка составляет 7,9%, но это значение может изменяться в зависимости от кредитной истории клиента, стоимости и технического состояния его автомобиля. В онлайн-заявке необходимо указать:

- желаемую сумму кредитования,

- срок погашения задолженности,

- паспортные данные заемщика,

- контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты,

- цели, на которые оформляется кредит,

- год выпуска автомобиля и СТС к нему.

Срок погашения задолженности можно установить от трех до 60 месяцев.