Полезные ископаемые будут добывать из смартфонов

Некоммерческая организация GSM Association (GSMA) вместе с несколькими операторами мобильной связи объявила о своих намерениях частично избавить человечество от старых неиспользуемых телефонов отправив их на вторичную переработку.

По подсчетам GSMA, в настоящее время по всей Земле без дела лежит около 5 миллиардов мобильных телефонов. В этих устройствах содержится огромное количество металлов, включая 50 тысяч тонн меди, 500 тонн серебра и 100 тонн золота.

В них содержится достаточно кобальта для производства аккумуляторов для 10 миллионов электромобилей. По мнению GSMA, хранение такого количества ненужной техники очень расточительно, поскольку добыча металлов и их очистка — энергоемкий процесс, сопряженный с серьезным загрязнением окружающей среды.

Для противодействия сложившейся ситуации, мобильные операторы, поддержавшие GSMA, обязались к 2030 году принять две ключевые меры: принимать на переработку не менее 20% старых устройств от общего числа продаваемых и отправлять на переработку 100% утилизированных абонентами старых телефонов.

Среди мобильных операторов, поддержавших инициативу, можно отметить BT Group, Globe Telecom, GO Malta, Iliad, KDDI, NOS, Orange, Proximus, Safaricom, Singtel, Tele2 и Telefonica. Ни один из них не представлен на крупнейших рынках, таких как Китай, Индия, Индонезия и США.