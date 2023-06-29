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Предполагаемые останки экипажа «Титана» обнаружены в поднятых обломках

Источник:
Sibnet.ru
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Береговая охрана США подняла обломки батискафа «Титан», в которых, предположительно, есть останки экипажа, сообщила пресс-служба ведомства.

«Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения», — говорится в сообщении.

«Титан», совершавший погружение к «Титанику», перестал выходить на связь 18 июня. Через четыре дня были обнаружены обломки подлодки. По предварительным данным, батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине.

На борту находились пять человек. Это директор OceanGate (компании-владельца «Титана») Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.

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