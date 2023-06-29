Регион России впервые ввел штрафы за плевки

Ярославская область стала первым регионом России, где ввели штрафы за плевки в общественных местах, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки», — цитирует Евраева РИА Новости.

Он добавил, что за плевки наказывают в Сингапуре и Казахстане.

Штраф за плевок в общественном месте составит 1,5 тысячи рублей, а если нарушителя поймают повторно, то 3 тысячи рублей.

В Казахстане за плевки наказывают штрафом 15,3 тысячи тенге (2,9 тысячи рублей), при повторном нарушении сумма удваивается. В Сингапуре штрафы значительно выше — от 1 тысячи до 5 тысяч сингапурских долларов (63-315 тысяч рублей) или исправительные работы.