Тинькофф и Альфа‑банк запустили сервисы для платежей смартфоном

Тинькофф Банк и Альфа-банк запустили сервисы Tinkoff Pay и Alfa Pay, доступные для смартфонов на базе Android и держателей карт «Мир», сообщили представители банков.

Tinkoff Pay запустили еще в 2022 году, но он работал только в онлайне, теперь технология расширена на офлайн-покупки. Alfa Pay будет доступен для платежей и в интернете, и офлайн. Расплачиваться телефоном можно везде, где принимается бесконтактная оплата, рассказал РБК в банках.

Функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться у пользователей в настройках приложения поэтапно. В течение двух недель она откроется для всех клиентов Тинькофф — пользователей Android.

Чтобы подключить Alfa Pay, нужно обновить приложение через NashStore, RuStore или на официальном сайте банка, подключить карту «Мир» к функции «Оплата смартфоном».

В России сейчас работают сервисы SberPay, MirPay, но тоже только с телефонами на Android и картами платежной системы «Мир».



