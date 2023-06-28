Российский фантаст Сергей Лукьяненко объяснил дефицит научной фантастики в современном мире и рассказал, почему число книг этого жанра не вырастет.

«Для того, чтобы написать научную фантастику надо быть ученым и писателем сразу. Всё, что есть "по верхам", уже взято. Можно наскрести интересных идей (сам так делаю) и попытаться сделать что-то "наукообразное". Не откровенное фэнтези хотя бы. Но чтобы текст стал научной фантастикой в полную меру – надо не просто "нахвататься", а надо понимать серьезно», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

То есть, надо быть ученым – физиком, биологом, программистом и одновременно уметь писать. Иначе получится умная, но нечитаемая книжка. А такое, чтобы в одном человеке сочетались ученый и писатель, встречается редко.

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«Для автора не "учёного", а обычного, писать НФ гораздо сложнее – много времени на подготовку, проработку, неизбежно страдает сюжет – становится менее увлекательным», – пояснил Лукьяненко.

В итоге, посетовал автор, массовый потребитель научную фантастику читать не станет. А писателю тоже нужно зарабатывать деньги. «Есть простой и однозначный выбор – в НФ пойдешь, голодным будешь, в фэнтези-попаданчество пойдешь – с женой в отпуск на море поедешь», – заключил фантаст.

Научной фантастики, пришел к выводу Лукьяненко, очень мало – потому что её мало читают. Но этот жанр все же до сих пор есть.

«Живёт, пыхтит где-то там в углу, за лабораторным столом, формулы какие-то рисует, чертежи чертит... У него там спокойно, пыльно, посетителей немного. Они толпятся у бояр-аниме, очередного попаданца хрен знает куда и прочих космоопер. Впрочем, за толпой радостных девушек читающих "Как я стала служанкой Дракона-вампира и завоевала его ледяное сердце" их тоже не особо видно», – добавил он.