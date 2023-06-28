НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Лукьяненко объяснил дефицит научной фантастики

Источник:
Sibnet.ru
252 0
Фото: © vk.com/sergeylukyanenko

Российский фантаст Сергей Лукьяненко объяснил дефицит научной фантастики в современном мире и рассказал, почему число книг этого жанра не вырастет.

«Для того, чтобы написать научную фантастику надо быть ученым и писателем сразу. Всё, что есть "по верхам", уже взято. Можно наскрести интересных идей (сам так делаю) и попытаться сделать что-то "наукообразное". Не откровенное фэнтези хотя бы. Но чтобы текст стал научной фантастикой в полную меру – надо не просто "нахвататься", а надо понимать серьезно», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

То есть, надо быть ученым – физиком, биологом, программистом и одновременно уметь писать. Иначе получится умная, но нечитаемая книжка. А такое, чтобы в одном человеке сочетались ученый и писатель, встречается редко.

##Wink
Wink: много подписок на любой вкус

«Для автора не "учёного", а обычного, писать НФ гораздо сложнее – много времени на подготовку, проработку, неизбежно страдает сюжет – становится менее увлекательным», – пояснил Лукьяненко.

В итоге, посетовал автор, массовый потребитель научную фантастику читать не станет. А писателю тоже нужно зарабатывать деньги. «Есть простой и однозначный выбор – в НФ пойдешь, голодным будешь, в фэнтези-попаданчество пойдешь – с женой в отпуск на море поедешь», – заключил фантаст.

Научной фантастики, пришел к выводу Лукьяненко, очень мало – потому что её мало читают. Но этот жанр все же до сих пор есть.

«Живёт, пыхтит где-то там в углу, за лабораторным столом, формулы какие-то рисует, чертежи чертит... У него там спокойно, пыльно, посетителей немного. Они толпятся у бояр-аниме, очередного попаданца хрен знает куда и прочих космоопер. Впрочем, за толпой радостных девушек читающих "Как я стала служанкой Дракона-вампира и завоевала его ледяное сердце" их тоже не особо видно», – добавил он.

Еще по теме
Американская писательница отложила выход книги из-за сюжета о России
Пересильд озвучила судьбу полученных за «Вызов» 10 млн
Составлен рейтинг самых популярных цифровых книг
Эксперты нашли главные причины резкого падения тиражей книг
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
43
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
36
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации