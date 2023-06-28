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Шесть детей отравились коктейлями с водкой на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Станция скорой медицинской помощи Бийска

Правоохранители Алтайского края начали проверку после появившихся сообщений об отравлении шести детей алкоголем, сообщают СУСК и прокуратура региона.

Станция скорой медицинской помощи Бийска сообщила, что шесть подростков 12-14 лет в Бийском районе распивали коктейли, в составе которых была водка.

Одному подростку потребовалась медицинская помощь. Его в состоянии средней степени тяжести на «скорой» доставили в детскую городскую больницу. Он был сильно пьян. 

Еще пять человек привезли на освидетельствование в наркологический диспансер Бийска. В выдыхаемом подростками воздухе обнаружили алкоголь.

«В двух случаях его содержание было завышенным. Употреблять алкоголь в столь юном возрасте опасно. Последствия могут быть тяжелыми, вплоть до летального исхода», – рассказал один из медиков.

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