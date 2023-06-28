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Катя Лель открыла правду об инопланетянах

Источник:
Sibnet.ru
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Выставка инопланетян
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Певица Катя Лель, утверждающая, что инопланетяне существуют, рассказала об их пользе для человечества.

«По вселенским законам они (инопланетяне) не имеют права вторгаться в ситуации человека, не имеют, но когда уже человечество себя само уничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск — полное уничтожение планеты, то уже несколько раз, есть доказательства, эта информация есть у людей знающих, они спасали от ядерной войны человечество, и не раз», — сказала Лель в интервью YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!».

Певица отметила, что инопланетные жители давно «играют» и «проверяют» человечество.

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