Кардиолог назвала телефон одной из причин гипертонии

Частые разговоры по телефону повышают риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности гипертонии, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова.

«Скорее всего, это связано со стрессом, который испытывает человек, оставаясь на связи практически в режиме 24/7. А, как известно, стресс является одним из решающих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила «Известиям» Ерусланова.

По ее словам, у людей, активно использующих мобильные телефоны в рабочих целях, практически стираются границы между рабочим и личным временем, что приводит к постоянной тревоге и стрессу.

Согласно результатам проведенных исследований, использование смартфона для совершения или приема звонков более 30 минут в неделю повышает риск развития гипертонии. И риски растут пропорционально времени использования гаджета, предупредила врач.