Минобороны Украины пообещало бросить в наступление все резервы

Главные операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления еще впереди, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Когда это произойдет, вы все это увидите», — приводит ТАСС слова Резникова, сказанные им в интервью западным СМИ в ответ на претензии по поводу застопорившегося украинского контрнаступления.

По его словам, основные резервы ВСУ, в том числе бригады, обученные на Западе и оснащенные бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Президент России Владимир Путин отметил, украинская армия не имеет успехов ни на одном из направлений.