НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны Украины пообещало бросить в наступление все резервы

Источник:
ТАСС
762 13

Главные операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления еще впереди, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Когда это произойдет, вы все это увидите», — приводит ТАСС слова Резникова, сказанные им в интервью западным СМИ в ответ на претензии по поводу застопорившегося украинского контрнаступления.

По его словам, основные резервы ВСУ, в том числе бригады, обученные на Западе и оснащенные бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Президент России Владимир Путин отметил, украинская армия не имеет успехов ни на одном из направлений.

Тема: Военная операция на Украине
США просили Киев не бить по территории России во время мятежа
СМИ назвали дату начала мирных переговоров по Украине
Шойгу проверил Западную группировку войск в зоне СВО. ВИДЕО
Украина объявила о контрнаступлении на четырех направлениях
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (13)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
36
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации