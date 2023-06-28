Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на даче

Россиян на дачных участках сильней всего раздражает отсутствие городского комфорта, следует из совместного опроса СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home.

Больше всего россиян раздражают на даче укусы комаров, да и вообще все насекомые (30%), а также долгая дорога на дачу (19%), приводят «Известия» результаты опроса.

Люди жалуются на отсутствие нормального туалета и душа (22%), старый ремонт и ветхую мебель (17%), отсутствие горячей воды (14%), плохой интернет (10%).

Как ни странно, россиян раздражает на даче то, что они сами их превратили в место для хранения старых вещей. У 41% опрошенных дачное имущество состоит примерно на половина из вещей, привезенных из квартир, а у 28% — там преимущественно старые вещи.

Несмотря на это, почти половина (46%) респондентов приезжают на загородный участок каждые выходные. Каждый четвертый (26%) бывает там один-два раза в месяц. 12% опрошенных почти постоянно живут на даче.