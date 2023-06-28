НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на даче

Источник:
Sibnet.ru
131 1
Дачное товарищество
Фото: © Sibnet.ru

Россиян на дачных участках сильней всего раздражает отсутствие городского комфорта, следует из совместного опроса СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home.

Больше всего россиян раздражают на даче укусы комаров, да и вообще все насекомые (30%), а также долгая дорога на дачу (19%), приводят «Известия» результаты опроса.

Люди жалуются на отсутствие нормального туалета и душа (22%), старый ремонт и ветхую мебель (17%), отсутствие горячей воды (14%), плохой интернет (10%).

Как ни странно, россиян раздражает на даче то, что они сами их превратили в место для хранения старых вещей. У 41% опрошенных дачное имущество состоит примерно на половина из вещей, привезенных из квартир, а у 28% —  там преимущественно старые вещи.

Несмотря на это, почти половина (46%) респондентов приезжают на загородный участок каждые выходные. Каждый четвертый (26%) бывает там один-два раза в месяц. 12% опрошенных почти постоянно живут на даче.

Еще по теме
Отношения с зеками: зачем становятся «заочницами»?
Женщина из Набережных Челнов разместила вакансию няни для мужа
Байкальская отшельница предсказала будущее России
Американский чиновник поглумился над убитым акулой россиянином
смотреть все
Жизнь #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

ager

что они сделали то, сдали штаб Южного военного округа без боя в Ростове как и город

GammiPluh

Так и так - только напали на действующих политиков и путем майдана захватили власть, а потом 9 лет руками...

Danilon

Нет, к военным претензий нет. Но как Путин догадался из собственного позора сделать торжественный праздник...

-Керя-

На видео Росгвардейцев не видно что то. А как народ руки пожимает Музыкантам видно...