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Корвет «Резкий» сбил ракету «Москит». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Корвет «Резкий» на испытаниях уничтожил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету «Москит», говорится в сообщении Минобороны России.

«Корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в ходе проведения заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника», — сказано в сообщении.

Пуск ракеты «Москит» был осуществлен с ракетного катера Р-20. Экипаж «Резкого» своевременно обнаружил ее и поразил с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут». По ракете также вела огонь артиллерийская установка А-190.

«Резкий» — многоцелевой корвет проекта 20380. Его передача Тихоокеанскому флоту планируется летом 2023 года. Корабль вооружен ракетами «Уран» и «Калибр-НК», ЗРК «Редут», 100-милиметровой артустановкой А-190, торпедами «Пакет-НК».

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Оборона #Оружие
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