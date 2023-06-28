Корвет «Резкий» на испытаниях уничтожил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету «Москит», говорится в сообщении Минобороны России.

«Корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в ходе проведения заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника», — сказано в сообщении.

Пуск ракеты «Москит» был осуществлен с ракетного катера Р-20. Экипаж «Резкого» своевременно обнаружил ее и поразил с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут». По ракете также вела огонь артиллерийская установка А-190.

«Резкий» — многоцелевой корвет проекта 20380. Его передача Тихоокеанскому флоту планируется летом 2023 года. Корабль вооружен ракетами «Уран» и «Калибр-НК», ЗРК «Редут», 100-милиметровой артустановкой А-190, торпедами «Пакет-НК».