Школьная задача «сломала» головы пользователей

Олимпиадная задача для 5-7 классов под силу не каждому взрослому, для ее решения надо применить знания логики и криптографии, то есть расшифровки. Не всем удается решить головоломку.

Условия задачи даны такие: Таня ехала в поезде и зашифровала названия пункты прибытия и отправления. Она заменяла буквы их порядковыми номерами в алфавите. Ей удалось записать два города с помощью всего двух цифр: 21221-211221. Нужно выяснить откуда и куда шел поезд.

Чтобы решить задачу, надо обратить внимание, что название города, из которого шел поезд, может состоять только из букв с номерами 1, 2, 11, 12, 21, 22.

Итак, первый город зашифрован в номере 21221. Первая буква либо Б (2), либо У (21). Варианты для вторых букв: БА (21), БК (212), УБ (212), УФА (21221). По такому же принципу надо разгадать и название второго города, зашифрованного цифрами 211221, сообщается в книге «Сказки и подсказки» Козловой Е.Г.

Ответ на эту задачу такой: поезд ехал из Уфы в Баку. Если удалось решить задачу, значит логика и память работают отлично. Если нет, то стоит потренироваться.