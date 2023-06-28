НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польша призвала НАТО ответить на появления «Вагнера» в Белоруссии

Источник:
ТАСС
324 4
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
Фото: President Of Ukraine from Україна

Появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии требует от НАТО жесткого ответа, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Я считаю, что это серьезная и беспокоящая проблема. Мы обсуждали возможность принятия серьезного решения», — цитирует ТАСС Дуду.

По его словам, «адаптация НАТО к текущей ситуации в Белоруссии — один из главных вопросов, который, я надеюсь, мы будем обсуждать во время саммита НАТО в Вильнюсе».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил ЧВК «Вагнер» переместиться на белорусскую территорию, после того, как ее основатель Евгений Пригожин решил прекратить мятеж. Это стало гарантией безопасности для вагнеровцев.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусской армии не помешает такое формирование, как «Вагнер». Для размещения ЧВК отдали заброшенную воинскую часть.

Ранее Польша высказала серьезные опасения из-за размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Еще по теме
Китайский бизнес «лихорадочно» отреагировал на мятеж Пригожина
Лукашенко рассказал, как остановил «Вагнер» в 200 км от Москвы
Предполагаемый самолет Пригожина приземлился в Белоруссии
США просили Киев не бить по территории России во время мятежа
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (4)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
36
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации