Польша призвала НАТО ответить на появления «Вагнера» в Белоруссии

Появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии требует от НАТО жесткого ответа, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Я считаю, что это серьезная и беспокоящая проблема. Мы обсуждали возможность принятия серьезного решения», — цитирует ТАСС Дуду.

По его словам, «адаптация НАТО к текущей ситуации в Белоруссии — один из главных вопросов, который, я надеюсь, мы будем обсуждать во время саммита НАТО в Вильнюсе».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил ЧВК «Вагнер» переместиться на белорусскую территорию, после того, как ее основатель Евгений Пригожин решил прекратить мятеж. Это стало гарантией безопасности для вагнеровцев.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусской армии не помешает такое формирование, как «Вагнер». Для размещения ЧВК отдали заброшенную воинскую часть.

Ранее Польша высказала серьезные опасения из-за размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.