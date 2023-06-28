Новосибирский ускоритель частиц обеззаразит Амазонку

ИЯФ СО РАН совместно с южнокорейскими партнерами разработал и поставил в Бразилию мобильный промышленный ускоритель для обеззараживания и очистки сточных вод и местных рек, сообщает пресс-служба Института.

Стационарные ускорители, разработанные в Новосибирске, активно применяются в странах Европы, Азии, в США. Мобильная же версия, созданная специально по заказу бразильской стороны, устанавливается не в бетонном бункере, а в специально оборудованном большегрузном трейлере со свинцовой защитой.

«Весь мобильный комплекс представляет собой сам ускоритель, систему облучения, трейлер со свинцовой защитой, системы питания и охлаждения», — сказал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Алексей Корчагин.

На этом ускорителе будут проводиться экспериментальные исследования по очистке и обеззараживанию воды с выездом к местам с неблагоприятной экологической обстановкой и, в том числе, к очагам возможных бактериальных заражений.