Прежде чем подать заявку на получение кредита наличными, нужно ответить на два вопроса: какая ежемесячная сумма для погашения задолженности не разрушит домашний бюджет и как быстро требуются деньги.

Когда деньги нужны «прямо сейчас», один из вариантов — обратиться за поддержкой в небанковские учреждения или те банки, которые выдают кредиты на упрощенных условиях. Однако в этом случае сумма будет меньше, а условия хуже. Как выбрать самый выгодный кредит наличными?

Основа для оценки предлагаемого кредита — подробный анализ его условий, то есть сопутствующих затрат. В правилах четко указано, что банк должен предоставить потенциальному заемщику такие сведения о кредите: процентная ставка, размер маржи, страховая сумма (если она связана с кредитом), фактическая годовая процентная ставка (APRC) и общая сумма к погашению.

Не только процентная ставка

Низкая процентная ставка не всегда означает самый привлекательный кредит наличными. Банк может снизить процентную ставку, но применить более высокую комиссию за выдачу кредита или настаивать на обязательной страховке (например, пожизненной, от потери работы, от полной нетрудоспособности).

Банк часто предлагает привлекательные параметры кредита при условии, что будут использоваться другие его продукты, например, расчетный счет или кредитная карта. Но бывает, что дополнительные продукты в первый период сотрудничества бесплатны или запускаются на акционных условиях, а потом может оказаться, что рентабельность этих решений весьма спорна.

Фактическая годовая процентная ставка

Хороший инструмент для сравнения привлекательности кредита — фактическая годовая процентная ставка (APRC), которая включает все расходы, связанные с кредитом. Чем она выше, тем дороже кредит.

Сравнивать APRC имеет смысл только для кредитов, взятых на одинаковую сумму на один и тот же срок, потому что при его расчете также учитывается цена денег в определенный момент времени. Также можно сравнить общую сумму кредита, то есть сумму, которую придется заплатить банку.

При любых сравнениях стоит помнить о возможных расходах, которые не имеют прямого отношения к кредиту, а потому не входят в его стоимость (это АРRС или общая стоимость кредита), но могут быть условием предоставления кредита (например, расходы на ведение счета).