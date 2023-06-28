Минцифры назвало самые популярные специальности у абитуриентов

Более 75 тысяч абитуриентов подали порядка 200 тысяч заявлений в высшие учебные заведения только за первую неделю работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», говорится в сообщение Минцифры.
Прием документов через сервис стартовал 20 июня. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.
Самыми популярными направлениями абитуриентов за неделю стали:
1. Лечебное дело;
2. Юриспруденция;
3. Педиатрия;
4. Стоматология;
5. Экономика.
Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».
Самые популярные вузы за неделю:
1. РАНХиГС;
2. КФУ;
3. УрФУ;
4. МГУ;5. СПбГУ.