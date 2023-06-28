Большинство новосибирцев посчитали себя счастливыми

Более 80% новосибирцев считают себя счастливыми людьми, среди таких людей больше всего медсестер, менеджеров по закупкам и учителей, а несчастными себя считают секретари и юристы, сообщает по результатам опроса сервис SuperJob.

Восемь из десяти новосибирцев считают себя счастливыми людьми: каждый четвертый в этом абсолютно убежден, а 55% скорее счастливы. Однозначно несчастными себя называют только 3%, скорее несчастными — 16%.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром: среди зарабатывающих более 80 тысяч рублей полностью счастливых вдвое больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей. Ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам.



При этом точно определить, что такое счастье очень сложно. У каждого человека есть свое субъективное мнение на этот счет.