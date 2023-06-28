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ФАС оштрафовала Google еще на 4 миллиарда рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип YouTube
Фото: © Alexander Shatov / Unsplash License

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в прошлом году признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга и оштрафовала компанию на сумму более 2 миллиардов рублей. Однако, техногигант проигнорировал это требование, и теперь его ожидает еще вдвое больший штраф.

Пресненский суд Москвы вынес решение, обязывающее Google выплатить более 4 миллиардов рублей в качестве неустойки за игнорирование предыдущего штрафа, сообщается на сайте ФАС. Если компания не совершит выплату в течение 60 дней, то ее ожидают более суровые меры наказания.

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В феврале 2022 года ФАС провела расследование в отношении Google по вопросу монополизации и обнаружила, что правила YouTube в отношении пользовательских данных непрозрачны и непредсказуемы. 

В результате расследования был вынесен штраф в размере более 2 миллиардов рублей. Google пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

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