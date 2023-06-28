Депутаты разработали поправки в Налоговый кодекс РФ по отмене НДС на товары для фудшеринга (раздачу продуктов питания с истекающим сроком годности) для торговых сетей.

«На этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства», — приводят «Известия» пояснительную записку к законопроекту.

Но налог на добавленную стоимость (НДС) делает невыгодной для розничной торговли раздачу продуктов с истекающим сроком хранения. Магазины имеют право не платить НДС только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности.

При этом предлагается исключить из списка товаров, подлежащих раздаче населению, диетическое и детское питание, а также алкоголь.