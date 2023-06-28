Украина получила приглашение на совет НАТО вместо саммита

Украина получила приглашение лишь на встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а не на сами переговоры, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита», — сказал Кулеба в интервью CNN.

По его словам, некоторые страны доказывают, что Украину не стоит приглашать, потому что это «приведет к эскалации». Киев придерживается противоположной точки зрения.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Страны Североатлантического альянса планируют принять многолетний пакет помощи Украине и обсудить, как приблизить страну к НАТО, говорил генсек Йенс Столтенберг.

Украина подала заявку на членство в НАТО осенью 2022 года. Ее поддерживают 20 членов альянса, но для принятия в блок нужно согласие всех стран, а их 31.