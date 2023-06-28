НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина получила приглашение на совет НАТО вместо саммита

Источник:
Sibnet.ru
215 0

Украина получила приглашение лишь на встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а не на сами переговоры, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита», — сказал Кулеба в интервью CNN.

По его словам, некоторые страны доказывают, что Украину не стоит приглашать, потому что это «приведет к эскалации». Киев придерживается противоположной точки зрения.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Страны Североатлантического альянса планируют принять многолетний пакет помощи Украине и обсудить, как приблизить страну к НАТО, говорил генсек Йенс Столтенберг.

Украина подала заявку на членство в НАТО осенью 2022 года. Ее поддерживают 20 членов альянса, но для принятия в блок нужно согласие всех стран, а их 31.

Еще по теме
США назвали одержимыми поражением России
Лукашенко рассказал, как остановил «Вагнер» в 200 км от Москвы
Предполагаемый самолет Пригожина приземлился в Белоруссии
Анонсировано важное заявление Лукашенко
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (0)
Картина дня
ЧВК «Вагнер» за год получила из бюджета 86 млрд рублей
Украину пригласили на совет НАТО вместо саммита
Уголовное дело по мятежу Пригожина прекратили
Росгвардия получит танки и артиллерию
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

ager

что они сделали то, сдали штаб Южного военного округа без боя в Ростове как и город

Maniac.

Репутацию сказанным президент не вернёт, если не подтвердит действиями. Вагнеры не на словах, а на деле...

Max_tf700 Home

Смешно. Сами создали трудности, и теперь хвастаются как героически они их преодолели.Проще было не создавать...

Danilon

Нет, к военным претензий нет. Но как Путин догадался из собственного позора сделать торжественный праздник...