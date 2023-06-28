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Wildberries отменил списание денег за возврат брака

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries заявил о доработке механизма возврата вещей с браком с покупателя списывалась стоимость обратной доставки, а потом, когда товар приходил на склад — возвращалась. Теперь деньги за это списывать не будут.

Еще 21 июня покупатели жаловались в группе маркетплейса во «ВКонтакте», что при возврате бракованного товара с них списывали 100 рублей за обратную доставку товара на склад. 

Списывание средств за возврат
Списывание средств за возврат
Фото: © vk.com/wildberries_shop

В апреле Подольский суд признал, что Wildberries не имеет права брать с покупателя деньги за возврат бракованных товаров. А Wildberries распространил сообщение о своем усовершенствовании системы возврата брака, хотя речь по сути идет о законной практике.

«Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться», — говорится в сообщении.

Лучше тщательно проверять товар при менеджере пункта выдачи. Вернуть проверенный дома бракованный товар возможно, но могут возникнуть трудности.

В Wildberries уточнили, что продолжают улучшать возврат брака и в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке.

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Экономика #Торговля
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