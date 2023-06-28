НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США назвали одержимыми поражением России

Источник:
Sibnet.ru
455 2
Флаг США
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Предоставление нового пакета военной помощи Украине свидетельствует о настойчивом стремлении Соединенных Штатов нанести России стратегическое поражение, говорится в письме, опубликованном посольством Российской Федерации в Вашингтоне.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. Жизни украинцев для американских властей ничего не значат», — говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство России отмечает, что попытки Соединенных Штатов «победить Российскую Федерацию на поле боя с помощью киевских марионеток» обречены на провал. 

Российские военнослужащие ежедневно опровергают иллюзии о геополитических планах Вашингтона и опровергают миф о «непревзойденном качестве» американского и натовского вооружения, добавляет посольство.

Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. В состав пакета входят, в частности, снаряды для систем противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.

Еще по теме
Украина получила приглашение на совет НАТО вместо саммита
Лукашенко рассказал, как остановил «Вагнер» в 200 км от Москвы
Предполагаемый самолет Пригожина приземлился в Белоруссии
Анонсировано важное заявление Лукашенко
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (2)
Картина дня
ЧВК «Вагнер» за год получила из бюджета 86 млрд рублей
Украину пригласили на совет НАТО вместо саммита
Уголовное дело по мятежу Пригожина прекратили
Росгвардия получит танки и артиллерию
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

ager

что они сделали то, сдали штаб Южного военного округа без боя в Ростове как и город

Maniac.

Репутацию сказанным президент не вернёт, если не подтвердит действиями. Вагнеры не на словах, а на деле...

Max_tf700 Home

Смешно. Сами создали трудности, и теперь хвастаются как героически они их преодолели.Проще было не создавать...

Danilon

Нет, к военным претензий нет. Но как Путин догадался из собственного позора сделать торжественный праздник...