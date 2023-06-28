США назвали одержимыми поражением России

Предоставление нового пакета военной помощи Украине свидетельствует о настойчивом стремлении Соединенных Штатов нанести России стратегическое поражение, говорится в письме, опубликованном посольством Российской Федерации в Вашингтоне.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. Жизни украинцев для американских властей ничего не значат», — говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство России отмечает, что попытки Соединенных Штатов «победить Российскую Федерацию на поле боя с помощью киевских марионеток» обречены на провал.

Российские военнослужащие ежедневно опровергают иллюзии о геополитических планах Вашингтона и опровергают миф о «непревзойденном качестве» американского и натовского вооружения, добавляет посольство.

Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. В состав пакета входят, в частности, снаряды для систем противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.