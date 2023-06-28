Вышел трейлер восьмого сезона «Футурамы»

Сервис Hulu представил первый трейлер восьмого сезона сатирического мультсериала «Футурама».

Сериал «Футурама» возвращается после десятилетнего перерывы: финальная серия седьмого сезона вышла в 2013 году.

В создании нового сезона участвовали авторы оригинального шоу Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг, а к озвучке персонажей вернулись многие старые актеры дубляжа.

В восьмой сезон вошли 10 эпизодов. Премьера запланирована на 24 июля, новые серии будут выходить еженедельно, а финал сезона покажут 25 сентября.