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Вышел трейлер восьмого сезона «Футурамы»

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис Hulu представил первый трейлер восьмого сезона сатирического мультсериала «Футурама».

Сериал «Футурама» возвращается после десятилетнего перерывы: финальная серия седьмого сезона вышла в 2013 году.

В создании нового сезона участвовали авторы оригинального шоу Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг, а к озвучке персонажей вернулись многие старые актеры дубляжа.

В восьмой сезон вошли 10 эпизодов. Премьера запланирована на 24 июля, новые серии будут выходить еженедельно, а финал сезона покажут 25 сентября.

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