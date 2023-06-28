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Смерть сыгравшего в «Титанике» актера окутали мистикой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Титаник»

Актер Лью Палтер скончался 21 мая в возрасте 94 года, но о смерти стало известно только сейчас. Его кончину связывают с мистикой и «Титаником».

Лью Палтер в «Титанике» Джеймса Кэмерона сыграл роль магната Исидора Штрауса. По сюжету, во время спасательной операции он отказался садиться в шлюпку, пока на борту есть дети и женщины. Его жена тоже отказалась спасаться. Пожилая пара погибла, лежа в кровати в обнимку.

Имя Исидора Штрауса в последние дни звучало часто в связи с тем трагедией батискафа «Титан». Одним из погрузившихся был владелец батискафа — Стоктон Раш. Его жена Венди — потомок Штрауса.

В Сети разные истории начали связывать между собой, называя крушение батискафа «Титан» и смерть актера Палтера проклятием «Титаника».

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