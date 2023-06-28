Финансирование частной военной компании «Вагнер» было обеспечено государством, заявил президент России Владимир Путин.

«Между тем хочу отметить, хочу чтобы мы тоже все знали об этом, содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечилось государством — из министерства обороны, из государственного бюджета. Мы полностью финансировали эту группу», — сказал Путин на встрече.

По его словам, «только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 миллиарда 262 миллиона рублей».

Основатель ЧВК Евгений Пригожин ранее рассказывал, что всегда финансировал компанию сам. Но в прошлом году ему пришлось прибегнуть к дополнительным источникам.

Вопросы к «Конкорду»

Путин также заявил о необходимости разобраться с использованием средств принадлежащей Пригожину компании «Конкорд», которая заработала за год 80 миллиард рублей.

«Собственник компании "Конкорд" через Военторг при всем том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей», — пояснил президент России.

Он отметил, что «содержание полностью взяло на себя государство, а часть этой группы, компания "Конкорд" в это самое время заработали 80 млрд рублей». «Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или украл поменьше. Но безусловно, мы будем с этим со всем разбираться», — подчеркнул Путин.

Компания «Конкорд» принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Она с 2014 выигрывала тендеры на обслуживание структур Минобороны. Она также была долгое время одним из основных поставщиков питания для Управления делами президента России.