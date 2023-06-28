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Редкие вымеообразные облака повисли над Новосибирском. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Редкие вымеообразные облака образовались над Новосибирском, обычно такие появляются в тропиках.

Жители Новосибирска вечером во вторник наблюдали невероятно красивые и необычные облака. Их называют трубчатые или вымеобразные, из-за того, что у них есть ячейки. На территории России они встречаются редко, так как их образование связано с прохождением тропических циклонов. 

Такие облака ближе к кучевым, но сильно наполнены влагой. Их слабо освещает солнце, поэтому они выглядят угрожающе.

В подобных облаках часто возникают грозы. Похожее явление наблюдалось и в небе над Омском после дождя и града.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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