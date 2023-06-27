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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Росгвардия получит танки и артиллерию

Источник:
РИА Новости
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Войска Росгвардии получат танки и другое тяжелое вооружение, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

«Этот вопрос сейчас как раз стоит очень остро. Мы поднимаем вопрос о том, что во время чеченской кампании у нас были танки, а сейчас <...> у нас нет танков. Мы это будем вводить в войска», — цитирует РИА Новости Золотова.

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Сроки поставки тяжелого оружия будут зависеть от финансирования.

Внутренние войска МВД России (в 2016 году они составили ядро Росгвардии) имели тяжелое вооружение. Во время чеченских кампаний части оперативного назначения внутренних войск были вооружены танками ПТ-76 и Т-62, а также 122-миллиметровой артиллерией.

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Оборона #Силовые структуры #Оружие
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Топ комментариев

ball-n-wall

Ответьте на вопрос, много ли толку от человека на ведение войны без военного образования..

Maniac.

Репутацию сказанным президент не вернёт, если не подтвердит действиями. Вагнеры не на словах, а на деле...

Alhazred

И че? Ты можешь порыдать если что)))

MuCbE

Так вся украина поверила, ципсам даже от руки методичку накатали. Ты же вчера по ней работал, рыбка...