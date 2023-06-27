Росгвардия получит танки и артиллерию

Войска Росгвардии получат танки и другое тяжелое вооружение, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

«Этот вопрос сейчас как раз стоит очень остро. Мы поднимаем вопрос о том, что во время чеченской кампании у нас были танки, а сейчас <...> у нас нет танков. Мы это будем вводить в войска», — цитирует РИА Новости Золотова.

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Сроки поставки тяжелого оружия будут зависеть от финансирования.

Внутренние войска МВД России (в 2016 году они составили ядро Росгвардии) имели тяжелое вооружение. Во время чеченских кампаний части оперативного назначения внутренних войск были вооружены танками ПТ-76 и Т-62, а также 122-миллиметровой артиллерией.