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Путин заявил, что военные остановили гражданскую войну

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные, «встали на пути смуты», итогом которой был бы хаос, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Кремле перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически, остановили гражданскую войну», — сказал Путин с крыльца Грановитой палаты.

По его словам, военные в непростой ситуации «действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее».

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ — не с ними», — добавил Путин.

Президент попросил почтить минутой молчания летчиков, погибших в противостоянии с мятежниками. «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — подчеркнул российский лидер.

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Политика #Россия
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